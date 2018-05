21-05-2018, 112Gr. Martin Baar & Patrick Wind

Vrouw (40) alsnog overleden na woningbrand (Video)

Groningen - Bij een woningbrand in de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen is zondagavond rond 20:00 uur een vrouw vermoedelijk ernstig gewond geraakt. De portiek werd d.m.v een scherm afgeschermd. Er waren diverse brandhaarden.

Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met spoed met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Update: Een misdrijf wordt uitgesloten. Ze overleed aan zware brandwonden en de complicaties daarvan. Oogtv