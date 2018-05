21-05-2018, Redactie 112Gr.

Man zwaargewond gevonden en daarna overleden

Groningen - Naast een studentenflat aan de Planetenlaan in Groningen is 2e pinksterdag aan het eind van de ochtend een zwaargewonde man aangetroffen. Hij werd lange tijd gereanimeerd op het grasveld.

Hoe de man aan zijn verwondingen is gekomen, is nog onbekend. Er lag ook een bloedspoor. Meerdere getuigen vertellen dat het zou gaan om een sprong van de flat.

Wat er precies gebeurd is, is volgens Paul Heidanus nog onduidelijk. “Hier doen we onderzoek naar om feiten te checken. Meldt hij aan 112Groningen.

Recherche onderzoek moet laten blijken wat de oorzaak is. De man is ter plaatse overleden.

Tv Noord