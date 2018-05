21-05-2018, Marc Dol 112Gr.

Auto gekanteld na botsing

Musselkanaal - Op de kruising tussen de Sluisstraat en de Schoolstraat in Musselkanaal is maandagmiddag een auto gekanteld na een botsing.

Een automobilist kwam uit de richting van Eerste Exloërmond en zag een auto komende vanaf de Sluisstraat over het hoofd.

Een botsing was het gevolg. Door de botsing is een van de auto’s op zijn zijkant tot stilstand gekomen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij dit ongeval. Beide auto’s zijn geborgen.