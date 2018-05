21-05-2018, Oldambtnu.nl bron

Eigenaar afgebrande auto looft €500 euro uit voor gouden tip

Winschoten - In de nacht van zaterdag op zondag is een auto uitgebrand bij de garageboxen tussen de Zaanstraat en Lekstraat in Winschoten. De auto stond dicht bij een garage die hierdoor ook forse schade heeft opgelopen.