22-05-2018, Redactie

Bedrijfsbrandweer Suiker unie op 112GroningenDag

Groningen - De bedrijfsbrandweer Suiker Unie (Suikerfabriek Vierverlaten) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met de tankautospuit op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

De bedrijfsbrandweer van de suikerfabriek bestaat al vele jaren. In het begin hadden ze een brandweerpomp, deze werd aangedreven door een Volkswagen motor. Dit was op een vierwielige wagen gemonteerd, die moest met mankracht naar de brand geduwd worden. Later kwam er een Daf torpedo tankautospuit, een voormalige auto van Brandweer Hoogezand Sapemeer op de Fabriek. Latere jaren 80 kwam er brandweerauto van brandweer Heerenveen. Deze had een waterkanon op het dak inclusief een voorraad tank met SVM.





In 2007 kwam de huidige auto, deze is van brandweer Koudum geweest. Hier heeft de bedrijfsbrandweer zelf een ladderrek opgebouwd. Heeft een volledige bepakking, met uitzondering van redgereedschap. De brandweer heeft een bezetting van 30 personen. Adembescherming wordt in eigenbeheer onderhouden en het korps is in het bezit van een HD compressor, en test apparatuur voor adembescherming.





Vele jaren heeft het Suiker Unie korps ook meegedaan aan brandweerwedstrijden, in 1999 werden ze met TAS HD achtste van Nederland. Verder hebben ze ook twee maal een brandweerwedstrijd georganiseerd op hun eigen locatie. Het korps traint op diverse locaties in binnen en buitenland, en natuurlijk op de Suikerfabriek Vierverlaten.





Kennis maken met de bedrijfsbrandweer van de Suiker Unie? Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur geven diverse hulpverleningsinstanties spectaculaire demonstraties en er is een grote informatie/veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.