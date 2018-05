22-05-2018, Marcella Werkman - 112Gr.

Grote brand in Uithuizermeeden (Video)

Uithuizermeeden - Aan de Hefwaltserweg in Uithuizermeeden is dinsdagochtend brand uitgebroken in een aardappelloods

Diverse brandweerkorpsen zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer heeft vanwege de rookontwikkeling een NL-Alert verstuurd met daarin het advies ramen en deuren gesloten te houden.