22-05-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fors ongeval met bus op de Koeriersterweg

Groningen - Op de kruising van de Koeriersterweg met de Peizerweg in de stad is aan het begin van de avond een auto zwaar beschadigd geraakt na een botsing met een lijnbus. Dit gebeurde bij de busbaan Peizerweg.

De bestuurder van de auto raakte licht gewond door de botsing. Hij is Gecontroleerd in de ambulance maar hoefde niet ee naar het ziekenhuis. De Verkeers ongevallen analyse bracht het ongeval in kaart. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de auto afgesleept.