22-05-2018, 112Groningen

Brandweerman lichtgewond bij melding Voermanstraat

Groningen - Bij een melding van een brandgerucht aan de Voermanstraat in de stad is dinsdag om 18:00 uur een brandweerman lichtgewond geraakt nadat hij zich verstapte` aldus de brandweervoorlichter Bosklopper`

De brandweerman is door de ambulancedienst onderzocht en is inmiddels thuis om een paar dagen kalm aan te doen. Zijn enkel is gekneusd. Wat er exact in de woning aan de hand was is onbekend.