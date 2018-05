23-05-2018, Overheid, persbericht

Kabinet: Nieuwe aanpak versterking moet op basis rapport aardbevingsrisico

Groningen - De noodzaak van de versterking van huizen en gebouwen in Groningen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, wordt opnieuw bekeken op basis van het rapport van deskundigen over het nieuwe aardbevingsrisico dat voor de zomer verschijnt.

De versterking van huizen waarbij de uitvoering reeds is gestart, wordt intussen gewoon voortgezet. Dat geldt ook voor de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen.





Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de bestuurders in het aardbevingsgebied. Het besluit betekent dat er tijdelijk geen nieuwe versterkingsadviezen worden afgegeven in afwachting van het advies van de Mijnraad over het effect van de beëindiging van de gaswinning op het aardbevingsrisico en wat dit betekent voor de versterkingsoperatie. Dat advies moet binnen enkele weken gereed zijn.





Onverkort doorgaan met de oude aanpak zorgt volgens het kabinet niet voor een slagvaardige aanpak van de meest risicovolle huizen en zal bovendien niet leiden tot een afgeronde versterking op kortere termijn. Ondanks de grote inzet van alle betrokkenen gaat de lopende versterkingsoperatie veel te traag en wachten duizenden bewoners met een versterkingsadvies op dit moment nog op de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van hun huis. Het kabinet wil die werkvoorraad niet nog verder vergroten met huizen die zijn geïnspecteerd op basis van verouderde technische normen en op basis van het oude gaswinningsniveau.





Het besluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen betekent een keerpunt voor de veiligheid in de regio. Door het wegnemen van de oorzaak van de aardbevingen is er nu een werkelijk uitzicht op een afnemend bevingsrisico. Dat vraagt om herijking van de versterkingsoperatie op basis van de meest actuele veiligheidsinzichten van deskundigen. Zodra het advies van de Mijnraad gereed is, zal het kabinet samen met de regiobestuurders een verbeterde, sterker op veiligheid gerichte aanpak opstellen. In de tussentijd worden de meest onveilige huizen met voorrang versterkt. Een team van specialisten is bezig met de identificatie van deze meest risicovolle huizen, waaronder woningen die nog niet zijn opgenomen in de werkvoorraad.





In de brief schrijft minister Wiebes dat bewoners met een versterkingsadvies, ongeveer 2500 woningen, de mogelijkheid hebben om hun woning conform dat advies te laten versterken, maar het is geen verplichting. De bewoners mogen ook het advies van de Mijnbouwraad afwachten dat nog voor de zomer verschijnt. De tijdelijke pas op de plaats bij huizen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, vergroot de kans dat deze panden uiteindelijk niet gesloopt hoeven te worden. Omdat de gemeenten waarin deze huizen staan hun plannen voor stadsvernieuwing deels hebben gebaseerd op de versterkingsoperatie, gaan regio en kabinet bekijken welke andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn. Ook de woningcorporaties worden hierbij betrokken omdat zij een groot deel van deze woningen in bezit hebben.





Het kabinet overlegt nog met de regiobestuurders over de toekomstvisie voor Groningen. Het gaat om een ambitieuze meerjarige aanpak met daarbij passende investeringen. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over de definitieve inrichting van de publieke afhandeling van schademeldingen.