23-05-2018, Flexteam politie Twitter

Ongeval Dr. E. H. Ebelsweg in Haren

Haren - Dinsdag was er op Dr. E.H. Ebelsweg (N860) tussen Haren en Waterhuizen een ongeval met letsel ontstaan. De oorzaak is nog onbekend.

Nadat de verkeersongevallenanalyse hun onderzoek hadden afgerond en de bestuurders door het ambulancepersoneel waren nagekeken konden beide bestuurders hun weg vervolgen.