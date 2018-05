23-05-2018, Patrick Wind 112gr.

Hondengeleiders eisen eigen dienstauto

Groningen - Woensdag stonden er veel politievoertuigen op de Ossenmarkt in de stad.

Wil je als hondengeleider van de politie de hond niet in eigen auto vervoeren? Dan houdt het werk met honden op. Dat betoogde de politie woensdagmiddag bij de rechtbank in Groningen. De tegenpartij vindt dat de politie werknemers chanteert en niet kan eisen de dieren in eigen auto te vervoeren.

De Nationale Politie wil hondengeleiders niet langer een dienstauto ter beschikking stellen voor woon-werkverkeer. Vijf agenten uit Friesland stapten naar de rechter omdat ze de diensthond niet willen vervoeren in eigen auto.

Dvhn met het hele verhaal