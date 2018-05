23-05-2018, Marc Dol 112gr.

Forse uitslaande schuurbrand in stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Hazebroeklaan in Stadskanaal is om 18:00 uur een felle brand uitgebroken in een schuur achter een woning.

Omdat de naastgelegen woning bedreigd werd door de vlammen werd door de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Kordaat optreden van de brandweer heeft ervoor gezorgd dat de woning gespaard is gebleven. Wel is de woning door de brand beschadigd geraakt. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.