23-05-2018, Patrick Wind 112gr.

Forse rietbrand bij parkje Dolomietstraat (Video)

Groningen - Woensdag om 18:36 uur werd er een rietbrand doorgegeven bij de Dolomietstraat in de stad.

Ter plaatse bleek een forse rietkraag in het park in de brand te staan. De oorzaak is nog onbekend. Met vuurzwepen en wat water werd er geblust door de post Vinkhuizen.