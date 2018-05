24-05-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Ravage is groot na brand in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Veel mensen namen woensdag een kijkje bij de loodsen die dinsdag in de brand stonden in Uithuizermeeden. De ravage was groot. Het was een komen en gaan van fietsers en automobilisten die even stopten.

In het dorp was het `het gesprek van de dag`. De vuurbelasting was hoog geweest. Van de constructie was weinig meer over. De oorzaak wordt nog onderzocht.