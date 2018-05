24-05-2018, Joey Lameris/112Gr.

Eenzame auto bij wegopbreking Hoendiep

Groningen - Een geparkeerde auto vertraagd enigszins werkzaamheden bij het Hoendiep.

De auto is blijven staan of niet weggehaald nadat er was gewaarschuwd. Werkzaamheden aan Hoendiep gaan intussen gewoon door. Herken je je auto nu, zet hem weg !