24-05-2018, Redactie

Ambulanceplein op 112GroningenDag

Groningen - Ambulance Zorg Groningen en UMCG Ambulancezorg zijn zaterdag 16 juni met diverse bijzondere voertuigen aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan jullie voor!!

Tijdens de 112GroningenDag wordt in MartiniPlaza te Groningen een speciaal ambulanceplein ingericht. Hier zullen diverse verschillende medische hulpverleningsvoertuigen te zien zijn. Zo staat op dit plein de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Behandel Bus. Maar ook is de eerste Tesla Model X Rapid Responder Ambulance op dit plein aanwezig en daarnaast een nieuwe Ambulance Volvo XC90.





Ook staan er twee normale ambulances en een motor, die dagelijks op weg zijn voor medische bijstand. Op het plein geven ambulancepersoneel u graag uitleg over hun werk en over het materiaal die ze ter beschikking hebben. Ambulance Zorg Groningen doet ook mee met een multidisciplinaire oefening, rond 15.00 uur op het grote demoveld buiten.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





