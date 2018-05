24-05-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Gaslek op de Middelhorsterweg in Haren

Haren - De Middelhorsterweg in Haren is donderdagavond een tijd lang afgesloten geweest na een gaslek in of bij een put langs de weg.

Een buurtbewoner waarschuwde rond 21.07 uur de brandweer nadat het gas was geroken. Tegen 22.00 uur had Enexis de leiding gedicht en kon het verkeer weer gebruik maken van de Middelhorsterweg