25-05-2018, redactie & Meternieuws.nl foto`s en video

Vijf gewonden gewonden bij ongeval N34 bij Zuidlaren (Video)

Zuidlaren - Op de N34 bij afslag Zuidlaren is vrijdagmorgen rond 11:00 uur een ernstig ongeval geweest. Vermoedelijk gaat het om een frontaal ongeval.

Twee auto's zijn bij het ongeluk betrokken en er zijn meerdere gewonden gevallen. Brandweer, ambulance en traumahelikopter zijn aanwezig bij het ongeval. De afslag A28 naar de N34 is afgesloten. Er vielen vijf gewonden.

Instagram politie:

politie_noord_drenthe Schipborg:

Alertheid ten top. Het akoestisch signaal klinkt over de portofoon. Dit signaal geeft aan dat er zo een spoedmelding wordt uitgegeven. Dan volgt de stem van de centralist:

" Aanrijding letsel op de N34. Twee auto's frontaal. In één van de auto's zitten een baby en een jong kind." Meerdere politie eenheden rijden, vliegen, die kant op. Ter plaatse treffen wij een ravage en chaos aan. In de ene auto de twee kinderen en hun moeder. De baby blijkt ongedeerd, maar zijn broertje en moeder zien er op dat moment niet goed uit.



In de andere auto een ouder echtpaar, waarvan de bestuurder voorover hangt in de auto.



Gelukkig zijn er al een paar ambulances ter plaatse en er volgen er meer. Omdat er mensen bekneld zitten, komen er ook verschillende brandweer auto's ter plaatse.

Boven mij hoor ik het geluid van een helicopter. Daar is het Mobiel Medisch Team. Iedereen is er om hulp te verlenen en hun taak uit te voeren.





Wat opvalt? 2 zaken.



1. Brandweer, ambulance en politie doen in alle kalmte hun werk. Er wordt snel en hard gewerkt, maar in de chaos is er een serene rust en zelfverzekerdheid om te doen waarvoor we opgeleid zijn.