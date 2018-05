25-05-2018, Patrick Wind 112gr.

Forse rook bij keukenbrand Planetenlaan

Groningen - In een flatwoning aan de Planetenlaan in de wijk Paddepoel heeft vrijdag aan het einde van de middag korte tijd brand gewoed.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brand werd rond 17.10 uur gemeld waarop de Groninger brandweer uitrukte met een bluswagen en een hoogwerker. “Er was brand uitgebroken in een vaatwasser in een woning op de derde bouwlaag”, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

“De brand was door de bewoners zelf ontdekt en zij hebben de hulpdiensten gebeld. Brandweerlieden zijn de woning binnengegaan en hebben de brand uitgemaakt.” De keuken van de woning heeft door de brand flink wat schade opgelopen. “Stichting Salvage komt ter plaatse om ervoor te zorgen dat de ruimtes zo snel mogelijk schoon worden gemaakt.”

Buurtbewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Wel zijn zij volgens de woordvoerder door de hulpverleners ingelicht over de brand.(oogtv bron tekst)