25-05-2018, Facebook politie Ommelanden Noord

Doel bespoten met twee kleuren verf

Middelstum - Op 4 of 5 mei jl werd bij voetbalvereniging Middelstum op het sportpark aan de Coendersweg te Middelstum, een doel met geel/zwarte verf bespoten.

De actie had zeer waarschijnlijk te maken met de wedstrijd van vv Middelstum tegen vv Stedum op zaterdag 5 mei. Door de verf raakte de coating van het doel echter onherstelbaar beschadigd.

Mocht u informatie hebben over de personen die verantwoordelijk zijn voor deze actie dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.