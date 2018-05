26-05-2018, Michael Huising

Vier gewonden bij ongeluk op de Nijverheidsstraat (Video)

Wildervank - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto met vier inzittenden tegen een boom gebotst langs de Nijverheidsstraat in Wildervank.

Het voertuig dat door onbekende oorzaak van de weg raakte kwam hard met de boom in botsing. Alle inzittenden zijn in samenwerking met ambulance en brandweer uit het voertuig gehaald en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De doorgaande weg was tijdens de hulpverlening gesloten voor verkeer. De VOA heeft een sporenonderzoek naar de toedracht van het ongeval ingesteld.