26-05-2018, Martin Nuver 112Gr. & Jordi Haverdings

Walk for life was weer een groot succes

Groningen - Het was zaterdag weer een groot succes. Ook was Defensie aanwezig vanwege de Landmachtdagen. 82 collega’s van Dienst Vervoer & Ondersteuning van Justitie met ketenpartners liepen vrijdag al 26 km van JWF kazerne in Assen naar het UMCG.