26-05-2018, Patrick Wind 112gr.

Ongeval met drie auto`s op de Rijksweg

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Rijksweg in de stad zijn drie auto’s waaronder een oldtimer op elkaar gebotst.



Het ongeluk gebeurde rond de klok van 16.00 uur. De auto’s reden in de richting van Ruischerbrug toen een grijze personenauto afremde. Een oldtimer die hier achter reed had zag het gebeuren en kon tijdig afremmen. Dat gold niet voor een rode personenauto met aanhangwagen. Het gevolg was dat deze met aanzienlijke snelheid achterop de oldtimer botste die vervolgens doorschoot tegen de achterkant van de grijze auto. De bestuurders zijn gecontroleerd door medewerkers van een ambulance maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De grijze auto kon na het ongeluk zijn weg vervolgen. De oldtimer en de rode wagen zijn dusdanig beschadigd dat ze weggesleept moesten worden. (tekst oogtv.nl)