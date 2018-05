26-05-2018, Trea Medendorp

Open dag bij brandweer Uithuizen

Uithuizen - Zaterdag was er een open middag bij de brandweer van Uithuizen.

Er was vanalles te zien in de kazerne. jong en oud namen een kijkje. Voorheen waren er in die omgeving altijd twee nlusgroepen, inmiddels is deze kazerne over gebleven.