26-05-2018, Martin Baar & video Patrick Wind

Paard te water bij de Hoogeweg (Video)

Groningen - Brandweerlieden hebben zaterdagavond de handen vol gehad bij het redden van een paard uit een sloot bij de Hoogeweg in de wijk Reitdiep.

Om 21.35 uur kwam de melding binnen op de meldkamer waarop een bluswagen van de Groninger brandweer gealarmeerd werd. Bij aankomst bleek er een paard in een sloot te zijn beland. Met vereende krachten probeerden de brandweerlieden het dier op het droge te krijgen maar dit wilde niet gelukken. Daarop werd de assistentie van de duikers en van een hulpverleningsvoertuig, die uitgerust is met een kraan, ingeroepen. Deze kwamen met spoed. Het paard was flink moe.

De Hogeweg was enige tijd afgesloten. De reddingsactie van de brandweerlieden kon op veel belangstelling rekenen van omwonenden. Na een uur ging het paard weer rechtreeks naar de rest van de kudde paarden.