27-05-2018, foto uit video, 112Groningen.nl

Uitslaande brand verwoest woning (Video)

Meeden - In Meeden is zondagmorgen om 05:55 uur een woning aan de Beneden Veensloot helemaal afgebrand. Niemand raakte gewond.

Het begon als een schuurbrand en de vlammen sloegen over naar de woning. Er was geen redden meer aan voor de brandweer. Er bleef niets van de woning over.

Tv Noord (Video)