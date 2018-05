27-05-2018, 112Gr.

Brandweer Stadskanaal en Oude Pekela 2e en 3e bij brandweerwedstrijden

Loppersum - De brandweerkorpsen van Stadskanaal en Oude Pekela zijn zaterdag bij de brandweerwedstrijden in Loppersum op de 2e en 3e plek geƫindigd.

Dit is voldoende om door te gaan naar de volgende ronde dit wedstrijdseizoen. Volgens het scenario was er een explosie in een kelder geweest.

Door de explosie is een persoon gewond geraakt en elders in het gebouw is een cv-monteur gevallen en gewond geraakt. Het brandweerkorps van Dodewaard werd eerste, gevolgd door Stadskanaal en Oude Pekela.