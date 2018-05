27-05-2018, Patrick Wind 112gr.

Brandstoflek bij Ten Boer

Ten Boer - Zondagmiddag moest de brandweer in Ten Boer een situatie veilig stellen op de Handelsweg in Ten Boer. Er was een lek ontstaan bij de brandstofpomp van een auto. De reden van het ontstaan is onduidelijk.

Er lektre daardoor benzine weg op het wegdek. Dat gebeurde bij een benzinepomp. Een vakgarage zal het euvel moeten repareren.