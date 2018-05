27-05-2018, Oogtv bron

Ongeval letsel Paterswoldseweg Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Paterswoldseweg is de bestuurder van een scooter gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de middag ter hoogte van de afslag met de Galenuslaan. Wat er precies gebeurd is is onbekend.

De bestuurder van de scooter werd door ambulancepersoneel gecontroleerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.