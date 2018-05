28-05-2018, Redactie

112GroningenDag: DV&O, de Dienst Vervoer & Ondersteuning

Groningen - De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Deze dienst presenteren hun werkzaamheden en meerdere voertuigen, waaronder het Mobiel Commando- en Uitwijkvoertuigvoertuig Logistiek.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DV&O verzorgt het vervoer van arrestanten, TBS-patiënten, volwassen gedetineerden, jongeren en vreemdelingen op verschillende beveiligingsniveaus en vervoert ook goederen voor de Rijksoverheid.





DV&O verleent bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van DJI en organisaties die aan Justitie gelieerd zijn, zoals de politie (arrestantenbewaking en executie van boetevonnissen).





Er werken ruim 1100 medewerkers bij de DV&O vanuit twintig locaties door heel Nederland. Het hoofdkantoor van de DV&O is gevestigd in Assen. Hier is het hart van de organisatie, de afdeling Logistiek en een deel van het management gehuisvest. Vanuit de vijftien landelijke vervoersafdelingen vertrekken dagelijks 170 cellenbussen om justitiabelen en vreemdelingen door heel Nederland te vervoeren. Daarnaast is de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid centraal in Nederland gehuisvest en heeft de afdeling Opleidingen haar eigen locatie in Assen.





Onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met verschillende doelgroepen in steeds veranderende situaties en beschikken over verschillende geweldsmiddelen zoals vuurwapen, wapenstok, handboeien en pepperspray. Bovendien zijn ze Buitengewoon Opsporingsambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid verbonden aan de aan hen opgedragen vervoers- en beveiligingsstaken.





De allernieuwste aanvulling van het wagenpark van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is het Mobiel Commando- en Uitwijkvoertuigvoertuig Logistiek (MCUL). Dit ruim 16 meter lange voertuig is een prachtige aanwinst als gaat om ondersteuning van de politie bij tal van evenementen zoals festivals of risicovolle voetbalwedstrijden. Ook bij evacuaties of grootschalige Landelijke Bijzondere Bijstand-acties in bijvoorbeeld inrichtingen kan het commandocentrum van groot nut zijn."





De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza met meerdere voertuigen, waaronder de nieuwe MCUL. Daarnaast is de grootste cellenbus van Europa en een kleine arrestantenvoertuig te zien.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 t/m 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag