28-05-2018, 112Groningen

Ongeval letsel in Leek

Leek - Op de Leuringslaan in Leek was maandagmorgen om 10:20 uur een ongeval met letsel.

Twee automobilistes botsten tegen elkaar door nog onbekende oorzaak. De schade was groot. 1 persoon was gewond en werd in een ambulance onderzocht. Een berger heeft beide voertuigen afgesleept.