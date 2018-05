28-05-2018, redactie en Tv Noord bron

25 jaar cel geeist wegens moord

Haren - De officier van justitie heeft vandaag 25 jaar cel geƫist tegen een 20-jarige man uit Glimmen. De man wordt verdacht van moord op zijn partner en van doodslag op een 6-jarig meisje.

De slachtoffers, de moeder en haar dochter werden op 14 oktober 2017 levenloos aangetroffen in hun woning in Haren.



14 oktober 2017



Op zaterdag 14 oktober 2017 kwam een melding bij de politie binnen dat in een woning aan het Jufferpad in Haren ‘iets’ was gebeurd. De politie ging naar de woning en trof daar de levenloze lichamen aan van een 23-jarige vrouw en haar 6-jarige dochter. Ook de verdachte bevond zich in de woning met zijn destijds anderhalf jaar oude dochter. De verdachte werd aangehouden en een strafrechtelijk onderzoek werd opgestart.



Onderzoek



Op basis van alle onderzoekresultaten en de verklaringen van de verdachte is gebleken dat de moeder en de dochter door geweld om het leven zijn gebracht. De verdachte heeft eerst de vrouw om het leven gebracht. Pas later, nadat het meisje haar moeder levenloos aantrof, is het meisje gedood. Op basis van het onderzoek stelt de officier dat er wettig en overtuigend bewijs is voor doodslag op het meisje en voor moord op de vrouw. Daarbij vindt de officier, op basis van een persoonlijkheids- en een milieuonderzoek, dat de verdachte volledig verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn handelen.



Strafeis





De straf die aan de verdachte moet worden opgelegd dient volgens de officier van justitie tegemoet te komen aan de gevoelens van intens verdriet en boosheid. Van de nabestaanden, maar ook van de maatschappij. De ernst van de feiten en de gruwelijke uitvoering van de moord, rekent zij de verdachte zwaar aan. Daarbij moet het anderhalf jaar oude meisje opgroeien zonder haar moeder en zusje. Met de wetenschap dat haar vader haar moeder en zusje om het leven heeft gebracht, terwijl zij aanwezig was in de woning.





Van de op te leggen straf moet een duidelijk preventief signaal uitgaan en daarbij dient de maatschappij voor lange duur beschermd te worden. Wel houdt de officier er rekening mee dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. Dit alles maakt dat de officier komt tot een gevangenisstraf van 25 jaar.





De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen doet op 11 juni 2018 uitspraak.

