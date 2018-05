28-05-2018, redactie en Tv Noord bron

Man (20) vandaag voor de rechter wegens moord

Haren - Een 20-jarige man uit Glimmen staat vandaag voor de rechtbank in Groningen voor het doden van een 23-jarige vrouw en haar zesjarige dochter. Dat meldt Rtvnoord.nl

Het drama gebeurde op 14 oktober in Haren. De vrouw was gewurgd en in haar hals gestoken. Het meisje verstikt met een doek. Een 1-jarig meisje bleef ongedeerd.

