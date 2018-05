28-05-2018, Jan Beets 112Groningen & amateur video

Jongen(15) gereanimeerd tijdens schoolreis naar Lauwersoog (Video)

Lauwersoog - Maandagmiddag rond vijf uur is een jongen(puber) onwel geworden, tijdens een schoolreis, richting Schiermonnikoog. De jongen is gereanimeerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De groep klasgenoten, waren met ongeveer 40 kinderen(Roelof van Echten College uit Hoogeveen) onderweg naar Schiermonnikoog. Na een lange fietsreis vanaf Groningen naar de haven(100 km) in Lauwersoog zakte een van de kinderen in elkaar. Volgens ooggetuigen werd er snel gestart met de reanimatie door de leraren. De andere kinderen werden door de hulpdiensten opgevangen in Restaurant Noorman.

De Politie was samen met ambulance medewerkers en het mobiel medisch team ter plaatse. De jongen is per helikopter overgebracht naar het UMCG, hoe het met de jongen gaat is onbekend. Leerlingen krijgen slachtofferhulp.

