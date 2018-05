28-05-2018, Martin Nuver 112Gr.

Fiester botst tegen bus op de Friesestraatweg

Hoogkerk - Op de Friesestraatweg N355 ter hoogte van Slaperstil is maandag een fietser aangereden door een bus. De buschauffeur had groen licht gekregen en de man stak onverwachts nog over.