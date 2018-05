28-05-2018, redactie & Archieffoto

Man die aan handrem trok in busje met voetballers vervolgd voor doodslag

Groningen - Het Openbaar Ministerie gaat de man vervolgen die in november 2016 een verkeersongeluk veroorzaakte aan de Plataanlaan in Groningen waarbij de toen 35-jarige Daniƫl Postema om het leven kwam. Dat meldt het Dvhn