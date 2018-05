28-05-2018, Erik Tillema & ingezonden foto`s

Jeugdbrandweer Delfzijl naar de halve finale

Texel - Zaterdag 26 mei heeft de jeugdbrandweer van Delfzijl met twee ploegen deel genomen aan de kwalificatiewedstrijden op Texel.

Bij de junioren (11-15 jaar) betrof het scenario een binnenbrand bij de gemeentewerken van Den Burg, wat een zevende plaats voor de ploeg opleverde.

De aspiranten HD (15-18 jaar) kregen een brandmelding in een gebouw waar een koelkast had vlamgevat en de brand door was geslagen naar de achtergelegen ruimte. Door een snelle verkenning en een juiste inzet van stralen werd uitbreiding voorkomen en de brand geblust.

De inzet van de jeugdleden werd bij de prijsuitreiking beloond met een vierde plaats, waardoor de ploeg zich heeft geplaatst voor de landelijk halve finales op 16 juni in Oudewater.

Daarnaast had de ploeg de beste pompbediende van de dag.