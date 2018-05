28-05-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Rokende totempaal in Winschoten

Winschoten - De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een rokende totempaal in het Stadspark. De totempaal stond op een afgesloten terrein van de gemeente Oldambt en Novo.

De houten stam was onderaan beginnen te roken. Nadat de brandweer over het hek was geklommen kon de brandweer beginnen met blussen. De brandweer had het vuur snel geblust. De oorzaak is nog onduidelijk.