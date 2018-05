28-05-2018, DitisRoden.nl & Meternieuws.nl foto(1)

Duivenhok in lichterlaaie in Roden

Roden - Een uitslaande brand heeft aan de Ceintuurbaan-west in Roden een duivenhok achter een woning in de as gelegd.

Door snel ingrijpen van de brandweer kon overslag naar de woning worden voorkomen maar de schade is groot. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al hoog uit het duivenhok. Of er ook daadwerkelijk duiven in het hok zaten is nog niet bekend. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.