29-05-2018, Groningen

Snackwagen volledig uitgebrand in Hoogkerk

Hoogkerk - Maandagavond is een snackwagen volledig uitgebrand. De Brandweer kreeg even na middernacht de melding aan de Peizerweg in Hoogkerk.

Twee voertuigen waren nodig om de brand te blussen. Een tankauto en een schuimblusvoertuig werden opgeroepen. Volgens omstanders stond de wagen al enige tijd te koop. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.