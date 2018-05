29-05-2018, Martin Nuver 112Gr.

Middelbrand bij Pioenstraat Groningen (Video)

Groningen - In een flat aan de Pioenstraat in de Oosterparkbuurt heeft dinsdagochtend brand gewoed. Voor de bestrijding werd opgeschaald naar middelbrand.

De melding kwam rond 09.25 uur binnen. “We zijn daarop uitgerukt met een bluswagen en een hoogwerker”, vertelt Anouk Bruintjes van de brandweer. “Bij aankomst werd in de flat daadwerkelijk brand geconstateerd. Om die reden riepen we de hulp in van een tweede bluswagen.” De bewoner heeft zelfstandig buiten kunnen komen.

Rond 10.00 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. “We doen op dit moment een nacontrole en we ventileren de woning. Ook hebben we Salvage ingeschakeld die de bewoner gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. (Oogtv tekst)

Tv Noord