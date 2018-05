29-05-2018, Oogtv bron & Robert v/d Veen 112Gr.

Gaslekkage bij werkzaamheden aan Hoendiep

Groningen - Bij werkzaamheden aan het Hoendiep is dinsdagochtend een gaslekkage ontstaan. Inmiddels is de situatie onder controle.

“De melding kwam rond 08.50 uur bij ons binnen”, vertelt woordvoerder Anouk Bruintjes van de brandweer. “We zijn uitgerukt met een bluswagen. Bij aankomst bleek het om een lekkage in de open lucht te gaan die hoogstwaarschijnlijk ontstaan is door werkzaamheden.”

De brandweer heeft diverse metingen uitgevoerd. “Daaruit bleek dat er geen gevaar was en dat bewoners in de omgeving niet geëvacueerd hoefden te worden.” De brandweer is inmiddels teruggekeerd naar de kazerne. Enexis is ter plaatse om de lekkage te verhelpen.