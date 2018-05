30-05-2018, Martin Nuver 112Gr.

Pannetje vergeten op het vuur

Groningen - Van dinsdag op woensdag om 00:12 uur werd er middelbrand gegeven aan de Arduinlaan in de stad. 22 man stonden buiten op straat.

Bij een complex voor begeleid wonen was een bewoner een pannetje op het vuur vergeten. Er zat wasverzachter in om de woning lekker te laten ruiken, het tegendeel was een feit.

Het kookte droog en er over heen en dat zorgde op de kookplaat voor wat rookontwikkeling en stankoverlast. Al snel kon de tankautospuit van de Sontweg terugkeren. De woning is geventileerd.