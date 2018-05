Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis is één van de drie brandwondencentra in Nederland. Het biedt hooggespecialiseerde zorg voor mensen met ernstige brandwonden uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en de aansluitende grensstreek van Duitsland. Bij de behandeling zijn vele professionals betrokken die innovatieve zorg op maat bieden. Daardoor krijgt iedereen de beste zorg die hij nodig heeft om te herstellen en om te leren gaan met de gevolgen van de brandwonden.





Brandwondencentrum Groningen behandelt ieder jaar ongeveer 700 mensen op de polikliniek en neemt ongeveer 250 mensen op. Ruim een kwart van deze patiënten zijn kinderen jonger dan vier jaar. Daarnaast neemt het aantal ouderen met ernstige brandwonden de laatste jaren toe.





Unieke combinatie op drie plekken

Het behandelen van brandwonden vraagt om zeer specifieke faciliteiten, specialistische zorg van diverse professionals en zeer strikte hygiëneregels. Een brandwondencentrum biedt deze unieke combinatie. In Nederland is de brandwondenzorg goed georganiseerd in drie centra. Naast Groningen zijn dit: Brandwondencentrum Beverwijk in het Rode Kruis Ziekenhuis en Brandwondencentrum Rotterdam in het Maasstad Ziekenhuis. Samen met Nederlandse Brandwonden Stichting vormen zij Brandwondenzorg Nederland, waarin intensief wordt samengewerkt op gebied van zorg, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en preventie.





Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet Brandwondencentrum Groningen zich ook actief in om brand en brandwonden zoveel mogelijk te voorkomen. Samen met de Nederlandse Brandwondenstichting en de drie Noordelijke Veiligheidsregio’s vraagt het brandwondencentrum continu aandacht voor gevaarlijke situaties en hoe deze te voorkomen. Voorbeelden zijn hete thee in de buurt van kleine kinderen en de risico’s van vluchtige brandbare vloeistoffen. En mocht het toch verkeerd gaan, dan is goede eerste hulp bij brandwonden van groot belang. Bezoek de gezamenlijke stand van Brandweer Groningen en de Brandwondenstichting op de 112GroningenDag en laat u informeren!