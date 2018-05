30-05-2018, Persbericht

23 juni open dag bij brandweer in Winschoten

Winschoten - 23 juni opent de brandweer in Winschoten haar deuren en laat zij jong en oud kennismaken met het brandweervak. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom bij de kazerne aan het Molenweg 2 in Winschoten.

Naast de brandweer zijn ook politie, ambulance, Veilig Verkeer Nederland en de Koninklijke Marechaussee aanwezig.

Bezoekers leren spuiten met de brandweerslang, ervaren hoe het is om in een huis vol rook te staan

of met de kantelauto over de kop te gaan. Daarnaast kunnen ze verschillende

hulpverlenersvoertuigen bekijken en is voor de eerste keer het eigen jeugdbrandweerkorps

aanwezig.

Spectaculaire demonstraties



Op deze dag komt de brandweer zelf ook meerdere malen in actie. Tijdens demonstraties laat de

brandweer in Winschoten zien wat ze in huis heeft. Zo is er onder andere te zien wat er gebeurt bij

een vlam in de pan en hoe je iemand uit een kapotte auto bevrijdt.



Een goed doel

Tijdens de open dag kunnen bezoekers voor een kleine bijdrage als brandweerman of –vrouw op de

foto. De opbrengst wordt aan het einde van de dag gedoneerd aan het Brandwondencentrum.