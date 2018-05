30-05-2018, Oogtv bron

Twee zwaantjes doodgereden (Video)

Groningen - Een zwanenfamilie die de weg aan het oversteken was in de wijk Lewenborg is dinsdagmiddag omver gereden door een busje. Van het incident zijn beelden gemaakt.

De zwanen steken met hun vijf kinderen de weg over als een busje aan komt rijden. Het busje rijdt over de familie heen. Daarbij zijn twee kuikens om het leven gekomen. “In Lewenborg woont een aantal zwanenfamilies”, vertelt Suus van der Woude van de Dierenambulance Groningen. “Dit gezin wordt constant verjaagd door andere zwanen en loopt daarom veel op straat rond.” Overgebracht naar Leekstermeer

Volgens Van der Woude is direct na het ongeluk een Dierenambulance ter plaatse gekomen. Voor twee zwaantjes kwam de hulp te laat, een derde raakte gewond aan een poot. “In eerste instantie besloten we om de zwanenfamilie in Lewenborg te laten, maar even later zagen we dat ze opnieuw uit het water verjaagd werden. We hebben daarop contact gezocht met de Fûgelhelling en in overleg met hen hebben we de dieren gevangen en overgebracht naar het Leekstermeer. Daar wonen nog geen zwanenfamilies en kunnen ze in alle rust bijkomen van het trauma dat hen is overkomen.”

Oogtv ziet u de beelden hoe het gebeurt