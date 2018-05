30-05-2018, Politie.nl

Twee verdachten aangehouden na afpersing met naaktfoto's

Groningen - In de nacht van vrijdag 25 mei op zaterdag 26 mei heeft de Politie twee mannen ( 32 jaar en 18 jaar, beiden uit Groningen) aangehouden. Zij worden verdacht van afpersing.

Ze bedreigden een 29-jarige vrouw uit de gemeente Amsterdam dat haar naaktfoto’s openbaar zouden worden gemaakt door iemand anders als ze niet een bepaald geldbedrag zou betalen.

Wat is er gebeurd:

Op zondag 6 mei werd er ingebroken in een woning in de wijk De Buitenhof in Groningen. Er werden meerdere spullen uit het huis gestolen waaronder een computer van de vrouw. Afgelopen vrijdagmiddag 25 mei werd de vrouw via Facebook benaderd door, naar later bleek, de 32-jarige man. Hij zei haar te weten wie haar computer had.

Volgens hem zou diegene haar ongeveer 8 jaar oude naaktfoto’s openbaar maken als ze geen geld betaalde. Hij bood haar zijn hulp aan. De vrouw waarschuwde de politie. Uit onderzoek kwam al snel de 32-jarige verdachte naar voren. In samenwerking met onze collega’s van de recherche werd er een afspraak tussen de vrouw en de Groninger gemaakt in Heerenveen. Zij zou betalen en hij zou de computer meenemen. Vlakbij Heerenveen werd de auto onderschept en de 32-jarige aangehouden.

De 18-jarige zat als bijrijder in de auto en werd ook aangehouden. Er werd huiszoeking gedaan in de woning van de 32-jarige maar de computer werd niet aangetroffen. Beide verdachten werden op zondag 27 mei na verhoor in vrijheid gesteld. De vrouw deed aangifte. Het politieonderzoek gaat nog verder. Zodra dit is afgerond zal er een dossier opgemaakt worden. Justitie beslist dan of de mannen worden vervolgd of niet.

Wat kun je zelf doen



Controleer of je een (i)Cloud of andere digitale opslagplek hebt. De meeste mensen hebben dit wel maar weten het niet. Controleer op je telefoon, computer of laptop of dit het geval is. Wijzig je wachtwoord. Vaak maak je deze aan als je het apparaat voor het eerst gebruikt. Zorg dat je het inloggen zo aanpast dat je (waar mogelijk) altijd een zogenoemde twee staps verificatie gebruikt om in te loggen. Dus een wachtwoord of wachtwoordzin plus een pincode die je vaak per sms krijgt. Zo bescherm je je gegevens beter.

Om te voorkomen dat je privé beeldmateriaal zonder jouw toestemming wordt verspreid, is het belangrijk dat je regelmatig je wachtwoorden verandert. Denk of weet je dat jouw account gehackt is? Verander dan direct de wachtwoorden van je e-mail, social media-accounts en je online opslagplek, zoals iCloud of Dropbox. Kies daarbij voor een zogeheten sterk wachtwoord of nog beter een wachtwoordzin. Die raadt een onbekende niet zomaar. Meer informatie over veilig internetten vind je op deze site. Hier vind je ook info wat je kunt doen wanneer je foto’s daadwerkelijk verspreid zijn.

Minderjarig



Wist je dat het verspreiden van naaktfoto's strafbaar kan zijn? Als je een naaktfoto naar je vriend(in) stuurt als je nog geen 18 jaar bent en dit tussen jullie blijft, dan valt het meestal onder experimenteren. Maar als die foto verspreid wordt, dan kan dit als kinderporno of 'smaad en laster' gezien worden. Als jouw naaktfoto door iemand verspreid is, kun je aangifte doen.

Het kan best spannend zijn om aan sexting te doen met je vriend of vriendin. Maar het is niet zonder risico's, want stel dat de relatie uitgaat? Als iemand kwade bedoelingen heeft, kan deze je foto's en filmpjes gemakkelijk op internet zetten. De hele wereld kan deze dan zien. Dat kan nooit je bedoeling geweest zijn. Een foto of video die op internet staat, gaat daar nooit meer vanaf en kan je je hele leven lang achtervolgen.

TIP: Laat je niet verleiden tot het versturen van sexy foto's en filmpjes. Als je het toch doet, doe het dan slim en verstuur niets met je gezicht in beeld. Op de site van de Politie speciaal voor jongeren staat meer informatie over dit onderwerp.