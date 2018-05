30-05-2018, Dennis Postma 112Groningen.nl

Auto botst frontaal op boom

Oude Pekela - Woensdagmiddag is een auto frontaal op een boom gebotst op de Wedderweg in Oude Pekela. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De bestuurder is vermoedelijk de macht over het stuur kwijtgeraakt en heeft hierbij een correctie gegeven welke eindigde tegen een boom. Berger Fruitema heeft het voertuig geborgen.