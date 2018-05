30-05-2018, Dennie Gaasendam/ DGFotografie

Aanrijding tussen fietser en auto in Veendam

Veendam - Op de kruising Schoolstraat en het Boven Westerdiep in Veendam is woensdag aan de einde van de middag een fietser aangereden door een automobilist. Door nog onbekende oorzaak kwamen beide partijen met elkaar in botsing.