30-05-2018, 112Groningen.nl

Brandweerman Rogier Snijder officieel overgedragen aan brandweer Slochteren

Slochteren - Brandweer Groningen, blusgroep Wagenborgen heeft woensdagavond 30 mei in stijl chauffeur en manschap Rogier Snijder overgedragen aan blusgroep Slochteren.

Na een korte toespraak op de brandweerkazerne in Wagenborgen werd Rogier met de brandweerwagen naar Schildwolde gebracht, waar de officiële overdracht plaatsvond. Na de officiële overdracht werd er nog even nagezeten op de brandweerkazerne in Slochteren.

Rogier zal per 1 juni blusgroep Slochteren gaan versterken.